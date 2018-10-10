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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:51

Kurt saldırısından kaçan ineği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Ahmetölen Mahallesi’nde kırsalda otlayan ineğe kurt saldırdı. Ayağı kırılan ineğe itfaiye ekipleri yardım elini uzattı.Kepsut’a bağlı Ahmetölen kırsal mahallesinde yaşayan Mehmet Güney (60), hayvanlarını...

Kurt saldırısından kaçan ineği itfaiye kurtardı
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Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Ahmetölen Mahallesi’nde kırsalda otlayan ineğe kurt saldırdı. Ayağı kırılan ineğe itfaiye ekipleri yardım elini uzattı.

Kepsut’a bağlı Ahmetölen kırsal mahallesinde yaşayan Mehmet Güney (60), hayvanlarını otlatmak için kırsal alana götürdü. Vatandaşların inek sürüsüne kurt saldırdığını haber vermesi üzerine ineklerin otladığı yere gelen Güney, hayvanlarını toplayarak ahıra götürdü. Ancak geri döndüğünde bir ineğin eksik olduğunu anlayan Güney, kırsal alanda ineğini aramaya başladı. İneği ayağı kırık halde bulan hayvan sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin gece yarısından sonra başlattığı çalışmayla ayağı kırılan inek kepçe yardımıyla kaldırılarak traktör römorkuna konuldu ve ahıra götürüldü.
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