Kurtuluş gününde askeri bando takımından halka konser

İskenderun’un kurtuluşunun 80. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen askeri bando takımı konserine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki parkta Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava konserine İskenderunlular yoğun ilgi gösterdi. Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Bandosu’nun konserinde vatandaşlar marşlar ile coştu. Yaklaşık 70 dakika süren konseri vatandaşlar cep telefonları ile kayıt altına aldı.

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