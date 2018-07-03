Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı

Cesaretiyle Milli Mücadele’nin sembol isimleri arasında yer alan Kara Fatma olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 63’üncü yılında mezarı başında anıldı. Törenin ardından kadın kahramanın Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde yaşadığı evinin bulunduğu sokağın adı “Üsteğmen Karafa Fatma” olarak değiştirildi.

Cesaretiyle Milli Mücadele’nin sembol isimleri arasında yer alan Kara Fatma olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 63’üncü yıl dönümünde Kulaksız’daki anıt mezarı başında anıldı. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasip Saygılı ve "Kara Fatma" kitabının yazarı İlknur Bektaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende vatanı için canını ortaya koyan Milli Mücadele’nin cesur ve kayıp kadınları da Kara Fatma nezdinde anıldı. Ardından Kara Fatma’nın Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde yaşadığı evinin bulunduğu sokağın adı “Üsteğmen Kara Fatma” olarak değiştirildi.

“4,5 yıl boyunca bir araştırma yaptım”

Milli Mücadele dönemindeki kadın kahramanlarla ilgili önemli bir inceleme yapan Kara Fatma kitabının yazarı İlknur Bektaş, törende yaptığı konuşmada Kara Fatma’nın yaşadığı yere isminin verilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bektaş, “4,5 yıl boyunca bir araştırma yaptım. Milli Mücadele ve Türk kadınları konusunda nitelikli bir araştırma yoktu günümüze kadar. Kütüphanelerde öncelikle ben bunun açlığını çok hissettim. Çok aradım, bulamayınca oturup kendim yazmam gerektiğine karar verdim. Aslında Cumhuriyet tarihinde ilk defa yapılmış bir çalışma” diye konuştu.

“Onun hissiyatını hissediyoruz”

Kara Fatma gibi bir kahramanı anmanın ve isminin yaşadığı sokağa verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, “Geleceğimize ölümüz bir hatıra olarak bırakmak asıl hedefimizdi, güzel bir tören oldu. O 1,45’lik boyunda o kadar geniş ki yüreği bütün Türkiye’yi kapsamış. Burada bulunan bütün insanları evladı görüyor. Onun hissiyatını hissediyoruz. Onu burada anma ihtiyacı hissediyoruz” dedi.