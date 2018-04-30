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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:42

Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yılı kutlanıyor

Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Türkmeneli TV ve TRT iş birliğiyle bir program hazırlandı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılı kutlanıyor
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Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıl dönümü dolayısıyla Türkmeneli TV ve TRT iş birliğiyle bir program hazırlandı.

Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yılı, Türkmeneli TV ve TRT iş birliğiyle ekranlara geldi. Türkmeneli TV Ankara Müdürü Hanefi Uzunçam, bu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ’’İlk defa televizyon tarihinde Türkmeneli televizyonu ve TRT iş birliğiyle Kut’ül Amare Zaferi’nin 102. yıl dönümü aynı ekranlarda beraber. Bununla ilgili bir zafer programı yapılıyor. Bu, bir ilk olması açısından çok önemli. Türkmeneli televizyonu ekibi şu an Kut’ta, Irak’ın Kut şehrinde Türk şehitliğinde bulunuyor. Arı Stüdyosu’nda da muhteşem bir koro konser verecek. İki televizyonla beraber yaptığımız çok güzel bir program olacak. Bizler de heyecanlıyız’’ dedi.
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