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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:16

Kuveyt Kızılayı’ndan Suriyeli yetimlere "Yaşam Evi"

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda yetim yaşam evi açıldı.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı ve Yetim Vakfı iş birliğiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde...

Kuveyt Kızılayı'ndan Suriyeli yetimlere 'Yaşam Evi'
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesine Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda yetim yaşam evi açıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Katar Yardım Kuruluşu (RAF) ortaklığı ve Yetim Vakfı iş birliğiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Çocuk Yaşam Merkezi’ndeki bir villanın yapımını üstlenen Kuveyt Kızılayı kurum yetkilileri, sponsor oldukları evin açılışına katıldı.

Açılışta yetim kız çocukları tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve çeşitli ilahiler seslendirildi.

Yaşam evinin açılışında konuşan İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede, "Suriyeli yetim çocukların daha sağlıklı ortamlarda yetişebilmeleri için onlara modern yaşam alanları oluşturuyoruz. Çocuk Yaşam Merkezi, bu amaçla attığımız önemli bir adımdır. Buradan Suriye’nin geleceğini inşa edecek bireylerin yetişmesini arzu ediyoruz. Bu tesisimizde bulunan villalardan birinin de yapımını Kuveyt Kızılayı kurumu üstlendi. Kurum yetkililerine ve bağışçılarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuveyt Kızılayı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Hilal Musaed al-Sayer ise "Suriye’de yıllardır acı tablolarla karşı karşıyayız. Özellikle yüz binlerce çocuk bu süreçte yetim kaldı. İHH’nın Suriye konusunda ciddi çalışmaları var. Kendilerini takdir ediyoruz. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde İHH’nın kurduğu Çocuk Yaşam Merkezi’ne de destek vermek amacıyla yetim kız çocuklarının kalacağı bir villanın sponsorluğunu üstlendik. Buradan yetişen çocukların geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmelerini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kuveyt Kızılayı sponsorluğunda açılan villa tipi evde 7-8 yaşlarında 18 savaş mağduru kız çocuğunun barınacağı belirtildi.

Tören sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, Kuveyt Kızılayı heyeti, sponsorluğunu üstlendiği binayı ziyaret etti.
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