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16 Ekim 2018 Salı 14:00

Kuyruğu kesik ölü yunus karaya vurdu

Bodrum’da, kuyruğu kesik ölü bir yunus, kıyıya vurdu. Ekipler güçlükle yunus balığını sahil kenarından aldı.

Kuyruğu kesik ölü yunus karaya vurdu
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Bodrum’da, kuyruğu kesik ölü bir yunus, kıyıya vurdu. Ekipler güçlükle yunus balığını sahil kenarından aldı.

Bodrum’da Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisi Çukurbük koyunda sabah saatlerinde balık tutanlar, sahilde ölü bir yunus olduğunu görerek, Bodrum Belediyesi Zabıta Amirliğine bildirdi. Sahile gelen zabıta ekipleri, yaklaşık 2 metre boyunda, 300 kilogram ağırlığındaki yunusun, kuyruğunun kesildiğini belirledi.

Yunusu deniz kenarından almak için uzun süre uğraş veren ekipler bir kamyonetin arkasına halat bağlayarak çekmeye çalıştı. Yunusu incitmeden karaya çekin ekipler tutanak tutup, durumu yetkililere bildirdi. Gerekli incelemelerin ardından yunus gömülmek üzere halk plajından götürüldü.
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