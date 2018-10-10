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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:26

Kuyucuk Gölü kurudu, yaban hayvanları baraj gölüne sığındı

Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu. 230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl kuruyunca su kuşları da baraj gölüne sığındı.

Kuyucuk Gölü kurudu, yaban hayvanları baraj gölüne sığındı
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Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu’nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu. 230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl kuruyunca su kuşları da baraj gölüne sığındı.

Uzun yıllar su kuşlarına ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, bu yıl kurudu. Kuyucuk Gölü kuruyunca burada yaşayan su kuşları da yaklaşık 2 ay önce su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’ne göç etti. Kars Baraj Gölü’ne gelen yüzlerce su kuşu burada yaşamaya başladı.

Özellikle Boğaz Köy civarına gelen başta yaban ördeği, angut, karabatak, yaban kazı ve su çulluğu olmak üzere çok sayıda su kuşu baraj gölünü kendilerine mesken tuttu.

Her sabah kuş sesleriyle uyandığını ifade eden Başaran Lokmanoğlu, "Yaban hayvanlar için iyi bir sığınak oldu. Sabah erken kalktın mı kuşların güzel güzel seslerini duyuyoruz. Ördek sesi, martı sesi, karabatak sesi, her çeşit kuş sesini burada duyuyoruz. Biz köyü boşaltıyoruz. Yaban hayvanlarına yuva olur, sığınak olur. Bazen avcılar gelirdi. Ördekleri vururlardı. Ben onlara çok üzülürdüm. Suda akar giderlerdi boşuna ama şimdi vuramazlar. Kuşlar da güzel güzel yaşayıp giderler. Daha bol ürerler" dedi.

Öte yandan Kars Baraj Gölü’nün su tutmasıyla birlikte Mezre köyü altından Çamçavuş köyünden başlayan göl, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Boğaz Köy’e kadar uzadı. Gölün dolmasıyla birlikte yüzlerce su kuşu da bölgeye geldi. Kars Baraj Gölü’nde bulunan su kuşları vatandaşların da ilgisini çekiyor. Kuşları rahatsız etmek istemeyen vatandaşlar kuşların yoğun olduğu bölgelere yaklaşmıyor.
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