Kuyumcu babadan kızına unutulmaz düğün hediyesi

Uşak’ta kızını evlendiren kuyumcu baba, ona unutamayacağı bir düğün hediyesi ile duygu dolu anlar yaşattı.Uşak’ın tanınmış simalarından ve işadamlarından kuyumcu Mehmet Keskin, kızının düğününde ne kadar altın takacağı merak...

Uşak’ta kızını evlendiren kuyumcu baba, ona unutamayacağı bir düğün hediyesi ile duygu dolu anlar yaşattı.

Uşak’ın tanınmış simalarından ve işadamlarından kuyumcu Mehmet Keskin, kızının düğününde ne kadar altın takacağı merak edilirken, o bambaşka bir sürpriz ile düğüne damga vurdu. Ayşegül ve Yasin Söylemez çiftinin düğün merasiminin başlamasıyla konuklar keyifli anlar geçirirken sıra takı merasimine geldi. Baba kuyumcu olunca kızına ve damadına takılacak mücevherler merakla beklenirken, Mehmet Keskin’in kızı için hazırladığı sürprizin ilk adımı atıldı. Kimsenin beklemediği bir anda sahneye yılların eskitemediği, Türk Halk Müziğinin altın sesi Bedia Akartürk geldi. Gelin kızın çocukluğundan beri türküleriyle büyüdüğü ve çok sevdiği sanatçı olan Bedia Akartürk baba Mehmet Keskin’in davetini kırmayarak Uşak’a gelip ,Ayşegül’ün düğününde sahne aldı. Mutluluk ve sevinç gözyaşlarına boğulan gelin Ayşegül ve damat Yasin Söylemez Bedia Akartürk’ün canlı olarak söylediği birbirinden güzel türkülere eşlik ettiler.

Muhteşem bir canlı sahne performansı sergileyen ünlü sanatçı, düğün merasimi için Can Palas’a gelen konuklara da unutamayacakları bir gece yaşatmış oldu. Yaklaşık 2 sene önce kalça protezi ameliyatı geçiren ve nadiren sahne alan Akartürk, “Türkü ile büyümüş güzel bir gelin kızın babasının ricasını kıramazdım, onun için sağlık sorunlarıma rağmen Uşak’a geldim” dedi.

Kızına unutamayacağı bu anlamlı sürprizi yapan baba Mehmet Keskin ise, “Ayşegül’üm çocukluğundan bu yana türkü sevdalısı olarak büyüdü. Bedia hanıma ise ayrı bir hayranlığı vardı. Düğünden önce bir şekilde değerli sanatçımız Bedia hanıma ulaştım. Durumu anlattım, sağolsun bizleri kırmadı ve düğünümüze teşrif etti. Kızıma düğününde 10 kilo altın taksam bu kadar mutlu edemezdim” diye konuştu.

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Bedia Akartürk yaklaşık 1 saat sahnede kalırken, düğün sonrası davetlilerle hatıra fotoğrafı çekildi.