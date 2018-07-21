Kuzey Kafkasya’da sadece 450 boz ayı kaldı

Rus uzmanlar tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölümünde, 450 boz ayı kalmış olabileceği duyuruldu.Rusların sembolü haline gelen boz ayı popülasyonu için Rusya’da büyük çaba gösterilse de boz ayıların sayılarının...

Rus uzmanlar tarafından yapılan açıklamada Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölümünde, 450 boz ayı kalmış olabileceği duyuruldu.

Rusların sembolü haline gelen boz ayı popülasyonu için Rusya’da büyük çaba gösterilse de boz ayıların sayılarının oldukça azaldığı görüldü. Rusya’nın Kuzey Kafkasya bölgesinde yapılan boz ayı sayımında bugüne kadar 140 boz ayı tespit edildi. 40 uzmanın katıldığı sayım çalışmaları Rusya’nın güney ve Kafkasya bölgelerinde gerçekleşti. Rus uzmanlar, Kafkasya bölgesinde toplamda 400 ile 450 arasında boz ayı nüfusunun olabileceğini duyurdu.