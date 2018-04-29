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29 Nisan 2018 Pazar 11:47

Kuzey Kore, nükleer tesisi Mayıs ayında kapatıyor

Kuzey Kore’nin Punggye-ri nükleer deneme tesisinin ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin katılımıyla Mayıs ayında kapatılacağı açıklandı.Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer deneme tesisinin Mayıs ayında kapatılacağını duyurdu....

Kuzey Kore, nükleer tesisi Mayıs ayında kapatıyor
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Kuzey Kore’nin Punggye-ri nükleer deneme tesisinin ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin katılımıyla Mayıs ayında kapatılacağı açıklandı.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin nükleer deneme tesisinin Mayıs ayında kapatılacağını duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Yoon Young-chan, iki liderin Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un zirvenin ardından tesisin Mayıs ayında kapatılması için hazırlıkların başlatılması talimatını verdiğini kaydetti. Punggye-ri deneme tesisinin ABD ve Güney Koreli bağımsız gözlemcilerin katılımıyla kapatılacağı bildirildi. Kuzey Kore liderinin “uluslararası topluma açık ve şeffaf” bir şekilde yürütmek için uluslararası gözlemci ve gazetecilerin ülkeye çağrılacağı belirtildi. Kuzey Kore tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Cuma günü bir araya gelmiş ve tarihi buluşmada Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması kararına ilişkin ortak deklarasyon imzalamıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile “3-4 hafta içinde” Kore Yarımadasının tamamen nükleer silahlardan arındırılması konusunun görüşüleceğini dile getirmişti.
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