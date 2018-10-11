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11 Ekim 2018 Perşembe 16:56

KYK gençlere kaldıkları şehirleri tanıtıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yeni hayatlarına ve yeni şehirlerine uyumlarını kolaylaştırmak, birbirleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla “Gelin Tanış Olalım” adı altında şehir tanıtım turu düzenliyor.

KYK gençlere kaldıkları şehirleri tanıtıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), yurtlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yeni hayatlarına ve yeni şehirlerine uyumlarını kolaylaştırmak, birbirleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla “Gelin Tanış Olalım” adı altında şehir tanıtım turu düzenliyor.

KYK Ankara İl Müdürlüğü, yurtlarında ilk kez kalmaya başlayan ve Ankara’ya ilk kez gelen gençlere Ankara’nın tarihi camilerini, kültürel alanlarını, milli ve manevi mekanlarını tanıtmak için şehir tanıtım turu düzenledi. “Gelin Tanış Olalım” adı altında düzenlenen etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen otobüslerle ve görevlendirilen rehberler eşliğinde yapıldı. Etkinlik kapsamında Ekim ayı süresince 31 yurttan yaklaşık 3 bin yeni kayıtlı öğrenci, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Taceddin Veli Camii ve Türbesi, Mehmet Akif Ersoy Evi, Anıtkabir, eski Meclis, Millet Camii, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ankapark gibi manevi, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etme fırsatı bulacak.

Ankara’ya ilk kez gelen ve bu etkinlikle şehri daha yakından tanıma fırsatı bulan gençler, Ankara’ya hayran kaldıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.
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