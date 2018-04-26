Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki leblebi ustası Zeki Kocagöz, imalathane kurmak mesleğini öğretmen için Filistin’e gitti.

Zeki usta, leblebi kültürünü Türkiye’den Filistin’e taşıyor. Tavşanlı ilçesinde uzun yıllar leblebicilik yapan Zeki Kocagöz, Filistinli bir iş adamının daveti üzerine imalathane kurmak ve işi öğretmek için Filistin’e gitti. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Filistinli iş adamı Aleaddin Salah ile tanışan Zeki Kocagöz, son olarak geçtiğimiz günlerde gelen teklif ile leblebi üretim tesisini Filistin’in Cenin şehrine taşıdı. Burada leblebi üretimine başlayan Zeki Kocagöz, aynı zamanda leblebinin yapımını da Filistinli gençlere öğretiyor. Zeki Kocagöz, Tavşanlılar tarafından da Filistin’in Şeyh Murat Gazisi olarak anılmaya başladı. (Tİ - EFE)