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03 Temmuz 2018 Salı 16:54

Leyla Türkiye’yi yasa boğdu

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sora ölü bulunan minik Leyla, Türkiye’yi yasa boğdu. Komşu illerden yüzlerce vatandaş acılı aileye taziyede bulunurken, aileye tüm Türkiye’den başsağlığı...

Leyla Türkiye'yi yasa boğdu
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Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sora ölü bulunan minik Leyla, Türkiye’yi yasa boğdu. Komşu illerden yüzlerce vatandaş acılı aileye taziyede bulunurken, aileye tüm Türkiye’den başsağlığı telefonları geliyor.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü il merkezine bağlı Bezirhane köyünde dedesinin evinin önünde bir anda ortadan kaybolan minik Leyla’nın cansız bedeni dün akşam saatlerinde köye 3 kilometre uzakta dere kenarında bulundu. Minik Leyla’nın cenazesi, ilk teşhisi Ağrı Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından köye getirildi. Saat 07.00’de köy mezarlığına getirilen Leyla’nın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Leyla’nın ailesi köyde taziyeleri kabul ederken çevre illerden ve ilçelerden yüzlerce kişi acılı aileye başsağlığında bulundu. Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir, Leyla’nın yaşamasına dair her zaman umutları olduğunu ve bu acı olay karşısında yıkıldıklarını söyledi. Mezarlıkta minik Leyla’nın mezarını ziyaret eden acılı babanın dayısı ise bu durumun insanlık ayıbı olduğunu belirtti. Leyla’nın ölü olarak bulunmasının insanlık için utanç olduğunu kaydeden gözü yaşlı dayı, "Bizler bu elim olay karşısında çok üzüldük. Ağrı ve Türkiye üzüldü. Bu bir vahşettir. Masum bir çocuğun böyle acımasızca öldürülmesine inanamıyorum. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.

Öte yandan Leyla’nın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi gözaltına alındı.
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