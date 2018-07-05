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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:48

Leyla’nın babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi

Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve cansız bedeni arama çalışmalarının 18’inci gününde bulunan minik Leyla’nın acısı dinmiyor. Köyde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu cani kimse...

Leyla'nın babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
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Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve cansız bedeni arama çalışmalarının 18’inci gününde bulunan minik Leyla’nın acısı dinmiyor. Köyde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu cani kimse bize bulsunlar. Benim kızıma böyle işkence yapan adamı görmek istiyorum" dedi.

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü Bezirhane köyünde kaybolan ve arama çalışmalarının 18’inci gününde cansız bedeni bulunan minik Leyla 3 gün önce defnedildi. Acılı aile köyde taziye evinde minik Leyla’nın taziyesini kabul ederken tüm Türkiye aileye destek oluyor.

"Benim çocuğuma niye bu kadar işkence yaptı"

Leyla’nın cansız bedeninin bulunduğu bölgede 5-10 defa arama yapıldığını söyleyen baba Nihat Aydemir, Leyla’nın 2-3 gün önceden dere kenarına atıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşların kendilerini arayıp destek verdiğini belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bu işte bize yardımcı olsun. Bu cani kimse bize bulsun. Ben ne istiyorum onlardan, sadece bu adamı bulsun. Bu adam kimdir sadece onu merak ediyorum. Benim çocuğuma niye bu kadar işkence yaptı. Bir çıksın görelim bakalım kimdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonla da söyledim. İnşallah bu caniyi bulurlar. Cumhurbaşkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Bulacağına da inanıyorum. Tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum" dedi.

"Cani bulunsun her kim olursa olsun asılsın"

Erzurum Adli Tıp Kurumunda Leyla’nın cenazesini gördüğünü ve bunun bir vahşet olduğunu dile getiren amca Yusuf Aydemir, "Her kim ise bilmiyorum. Allah kahretsin. Faili daha çıkmadı. Devlet çalışıyor. En kısa zamanda bulacak. Bunun idamını istiyoruz. Devlete ve cumhurbaşkanıma diyorum ki bir an önce bunun faili bulunsun. Cani bulunsun her kim olursa olsun asılsın. Başka Leyla’lar ve Eylül’ler ölmesin" ifadelerini kullandı.
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