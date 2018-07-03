LGS tercihleri Nata Vega’da

Nata Vega Outlet, 2-13 Temmuz tarihleri arasında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenlerle birlikte açılan standlarda Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenci ve velilerine danışmanlık...

Nata Vega Outlet, 2-13 Temmuz tarihleri arasında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenlerle birlikte açılan standlarda Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenci ve velilerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Başkent’teki AVM, 2-13 Temmuz tarihlerinde her gün saat 09:00 ile 15:00 arasında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenler tarafından on iki gün boyunca hizmet verilecek olan stantlarda, uzman öğretmenlerle lise tercihi sürecindeki öğrencilere ve ailelerine danışmanlık hizmeti sunuyor.