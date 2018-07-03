Nata Vega Outlet, 2-13 Temmuz tarihleri arasında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenlerle birlikte açılan standlarda Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenci ve velilerine danışmanlık hizmeti veriyor.Başkent’teki AVM, 2-13 Temmuz tarihlerinde her gün saat 09:00 ile 15:00 arasında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenler tarafından on iki gün boyunca hizmet verilecek olan stantlarda, uzman öğretmenlerle lise tercihi sürecindeki öğrencilere ve ailelerine danışmanlık hizmeti sunuyor.
LGS tercihleri Nata Vega’da
Nata Vega Outlet, 2-13 Temmuz tarihleri arasında Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber öğretmenlerle birlikte açılan standlarda Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenci ve velilerine danışmanlık...