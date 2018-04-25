Libya Misurata Fizyoterapi Hastanesi personeline eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Libya’nın Misurata şehrinde tesis edilen ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan Misurata Fizyoterapi Hastanesinde görev yapan 5 personele yönelik eğitim programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla TİKA tarafından Libya’nın Misurata şehrinde tesis edilen ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan Misurata Fizyoterapi Hastanesinde görev yapacak olan 5 personel iki hafta süreyle Türkiye’de eğitim gördü. Libya Misurata Fizyoterapi Hastanesinde görev yapması ve hastane bünyesinde yapılacak eğitimlerde aktif rol alması planlanan 2 doktor ve 3 fizik-tedavi uzmanının Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde iki hafta süren eğitimi süresince heyete hastane yönetimi ve organizasyonu, genel ve modern fizik-tedavi yöntemleri ile nörolojik-ortopedik rehabilitasyon konularında bilgi verildi. Hastane personeli için önümüzdeki günlerde Libya’da da eğitim verilmesi planlanıyor.

Libya’da yaşanan iç savaşta büyük bir yıkım yaşayan Misurata şehri ve yakın çevredeki Libyalıların savaşa bağlı yaşamış oldukları fizyolojik travmaların etkilerini yok etmek ve en aza indirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 2012 yılı sonunda Misurata Fizyoterapi Hastanesi inşaatına başlandı. Ancak Libya’daki iç karışıklıklar sebebiyle inşaat çalışmalarına bir süre ara verilen hastane inşaatı geçtiğimiz yıl tamamlandı. Şu anda tıbbi donanımları yapılan hastane, kadın, erkek, çocuk ve acil ortopedik müdahale olmak üzere 4 bölümü bünyesinde barındırıyor. Yaklaşık 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip hastanede 18 adet erkekler, 18 adet kadınlar ve 2 adet çocuklar için olmak üzere toplam 38 adet tedavi bölmesi ve 2 adet tedavi havuzu bulunuyor. Günlük hasta kapasitesinin ortalama 200 olacağı düşünülen hastanenin önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanıyor.