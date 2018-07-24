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24 Temmuz 2018 Salı 16:38

Limandan kaçan angus kente daldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Güney Amerika’dan ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlardan biri, limandan kaçarak kent merkezine girdi. Uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilen angus bazı araçlara da zarar verdi.

Limandan kaçan angus kente daldı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Güney Amerika’dan ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlardan biri, limandan kaçarak kent merkezine girdi. Uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilen angus bazı araçlara da zarar verdi.

Deniz yoluyla Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limana getirilen Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen 10 bin angus cinsi büyükbaş hayvandan biri kaçarak şehre girdi.

Kaçan angus şehir merkezindeki birkaç araca da hasar verdi. Uyuşturucu iğne atan tabancayla vurularak uyutulan angus iş makinesiyle kent merkezinden götürüldü.

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan angus kentte meraklı bir kalabalığın toplanmasına neden oldu. Vatandaşlar bir yandan kaçarken bir yandan da cep telefonlarıyla olayı kayda aldılar.

Polis ekipleri de kimsenin zarar görmemesi için yoğun bir çaba harcadı.
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