Lise öğrencilerinden anlamlı proje

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "İhtiyaç Nerede, Selimiye Meslek Orada” projesi kapsamında, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımında bulundu.Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından...

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "İhtiyaç Nerede, Selimiye Meslek Orada” projesi kapsamında, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımında bulundu.

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından uygulanan "İhtiyaç Nerede, Selimiye Meslek Orada" projesi kapsamında, Babademirtaş Mahallesi muhtarlığınca belirlenen ailelere gıda yardımı yapıldı. Okuldaki öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı gıdalar, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İhtiyaç sahiplerine yardım paketlerini, Babademirtaş Mahallesi muhtarı Haluk İnağ, okulu müdür yardımcısı Gamze Ersöz, öğretmenler Dilek İnci ve Sevil Uygun ve yiyecek içecek alanı öğrencileri teslim etti.

Proje kapsamında öğrencilerin yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi, toplumsal duyarlılığın artırılması, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin tanıtılması, öğrenci ve öğretmenlerin toplumla bütünleştirilmesini hedefleniyor.