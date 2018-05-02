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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:18

Lise öğrencisi tramvaydaki insanlık dersini anlattı

Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir gencin ayakkabısı olmayan Iraklı çocuğa kendi ayakkabısını verip, yoluna çorapla devam etmesini görüntüleyen lise öğrencisi olay anını anlattı.Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen...

Lise öğrencisi tramvaydaki insanlık dersini anlattı
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Samsun’da tramvayda yolculuk eden bir gencin ayakkabısı olmayan Iraklı çocuğa kendi ayakkabısını verip, yoluna çorapla devam etmesini görüntüleyen lise öğrencisi olay anını anlattı.

Samsun’da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark etti. Çocukla sohbet eden genç, kendi ayakkabılarını çıkartıp çocuğa verdi. Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna çorapla devam etti. Tramvayda bulunan vatandaşlar, genç adamı yaptığı davranıştan dolayı tebrik etti. Olay anını fotoğraflayan lise öğrencisi Emre Enes Köse, fotoğrafları sosyal medya platformlarında paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ görevlilerinin teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım ettiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

“Ayakkabısını verince herkes duygulandı”

Tramvaydaki insanlık dersini fotoğraflayan lise son sınıf öğrencisi Emre Enes Köse (18), “Atakum’da tramvaya bindim. Samsun istikametine giderken 2 çocuk tramvaya bindi. Göçmen olduklarını zannediyoruz. Birisinin ayakkabısı yırtıktı. Diğerinin de hiç ayakkabısı yoktu. Tramvaydakiler onlarla muhabbet etti. Nereden geldiklerini filan sordu. Sonra bir ağabey geldi. Ayakkabısını çıkartarak çocuğa giydirmek istedi. Çocuk ilk başta kabul etmedi. Sonra ısrara dayanamayarak ayakkabıyı giymeyi kabul etti. Hava da yağmurluydu. Ayakkabısını veren ağabey, yoluna yalın ayak devam etti. Olayı görünce fotoğraflarını çekmek istedim. Çok güzel bir olaydı, ölümsüzleştirmek istedim. Kendime ait sosyal medya hesabımda paylaştım. Bir anda fotoğraflar yayılarak gündem oldu. Ağabeyin ayakkabısını çocuğa verdiği anda herkes duygusallaştı” dedi.
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