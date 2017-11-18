Liseli gençler DSİ’yi ziyaret etti

Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Devlet Su İşleri 8DSİ) 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Devlet Su İşleri 8DSİ) 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Aydın Süleyman Demirel Lisesi...