Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Devlet Su İşleri 8DSİ) 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Aydın Süleyman Demirel Lisesi öğrencilerine ziyarette, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü uhdesindeki barajlara ilişkin tanıtım filmleri izletildi. Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Serkan Bulut tarafından Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler hakkında karşılıklı soru cevap şeklinde bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler ziyaretten oldukça memnun olurken, kendilerini bilgilendiren Bulut’a teşekkür ettiler.
Liseli gençler DSİ’yi ziyaret etti
Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Devlet Su İşleri 8DSİ) 21. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Aydın Süleyman Demirel Lisesi...