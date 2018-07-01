Los Angeles’ta Trump karşıtı gösteri

Los Angeles’da toplanan yüz binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamasına karşı "Aileler birbirine aittir" sloganıyla gösteri düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Donald Trump’a karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD genelinde yüz binlerce Trump karşıtı, “Aileler birbirine aittir” sloganıyla Trump’ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran politikasını protesto etti. Los Angeles’ın merkezinde 20 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteri, Sandiego, Long Beach, Pasadena gibi diğer Güney California şehirleri arasında yapılan en büyük gösteri oldu.

Trump’ın politikalarını protesto etmek için Los Angeles’taki gösteriye katılan KKTC Los Angeles Fahri Konsolosu ve Ellis Island Onur Madalyası alan ilk Türk unvanının sahibi Mehmet Mustafaoğlu, İHA’ya yaptığı açıklamada, Trump’ın politikalarını Nazi politikalarına benzeterek, “Bilhassa toplama kamplarında çocukları annelerinden, babalarından ayırarak başka yerlere kaçırmasını protesto ediyoruz” dedi. Trump’ın faşist politikalarına uymayacaklarını, Amerika’nın bir özgürlükler ve göçmenler ülkesi olduğunu ifade eden Mustafaoğlu, “Trump megolamanyak ve inşallah duracak” diye konuştu.

California için Gelişim Platformu üyesi Jeremy White ise, “Bu çok büyük. Tüm ulusta aileleri bir arada tutmak için protestolar var. Trump mahkeme kararı ile ailelerin ayrılmaması için kararı imzalamış olabilir. Ama şimdi daha önemli olan ayrılmış aileleri bir araya getirmek” dedi.

Protestoya katılan ve iki Grammy adaylığı olan opera sanatçısı Demetra George Mustafaoğlu, “Bugün torunlarımız için yürüyoruz. Tristan ve Asena için” şeklinde konuştu.

Gabrelino Kizh Nation adına konuşan konuşmacı ise, “Bu topraklar binlerce yıldır bizim topraklarımız. İlk göçmenler gelmeden ve kültürümüzü çalmadan önce” diyerek burada yaşadıklarını belirtti.

Ünlü müzik grubu Blacked Eyed Peas’den rapçi Taboo, “Dünyayı görüp birçok insan ve kültürle tanışma şansım oldu. Şunu söylemeliyim biz bir tek insanlığız, bir tek dünyadayız” diyerek katılanlara teşekkür etti ve mini bir konser verdi.

Belgesiz göçmen olarak küçük yaşta annesi tarafından ABD’ye getirilen ve halen kaçak durumda olan Melody, “Belgesizim ve özür dilemiyorum. Bu cümleyi her gün kurmam ve kendime hatırlatmam gerekiyor. Çünkü varlığımı sadece bir göçmen olduğum için kabul etmeyen kişiler var” diyerek Trump’ın politikasının kabul edilemez olduğunu, aslında bu politikalara karşı “sıfır tolerans” gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Orange County Sorumlu Gelişme için Toplum Organizasyonu Başkanı ve Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası ile Filistin için Amerikalı Müslümanlar kuruluşlarının yönetim kurulu üyesi Shakeel Syed, protestoculara yönelik yaptığı konuşmada, “Bizi yaratan yüce Allah’a şükürler olsun. Bugün burada ırkçı politikalara şahit olurken, Trump’ın kalpsiz kanunlarına karşı toplandık” diyerek tüm dinlerden sevgiyi, adaletsizliğe karşı durmayı öğrendiklerini ifade etti.

Son olarak konuşan Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de, “Los Angeles bir sığınak şehirdir, göçmenler ve aileler için” diyerek Beyaz Saray’ın önemli olanın ne olması gerektiğini hatırlaması gerektiğini ifade etti. Garcetti, “Hepimiz Amerikalıyız, eğer bir aileyi ayırıyorsanız hepimizi parçalıyorsunuz” dedi.

Konuşmaların ardından ünlü şarkı yazarı ve şarkıcı John Legend, piyano eşliğinde katılanlara konser verdi. Konserin ardından protestocular, aynı zamanda Göçmen ve Gümrük Kuvveti’nin merkezi olan Federal Hapishane önüne yürüdü. Yürüyüş boyunca Trump’ın istifası ve göçmenlere uygulanan ırkçı baskının son bulması için slogan atan protestocular, pes etmeyeceklerini yineledi. Federal Hapishanede protestocuların sloganlarına içeride tutuklu bulunanlar hücre camlarından ellerini sallayarak ve ışıkları açıp kapayarak cevap verdi. Yoldan geçen araçlar da kornaları ile protestocuları destekledi.

Protestocularla ayni fikirde olmayan az da olsa Trump taraftarı da ayrı bir gösteri düzenledi. Zaman zaman iki taraf arasında çıkan tartışmaları polis araya girerek büyümesini engelledi. Trump’ın politikalarını destekleyen ve Orange County’den gelen Drew, “Ailesinden ayrılan çocuklar hikayesi yalan bir hikayedir. İnsanları dışarı çıkartmak için uydurulan. Trump bununla ilgilendi” dedi. Drew, gelen kalabalığı ise küçük bir grup olarak nitelendirdi.