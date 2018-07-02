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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34

Lübnanlılar gemiyle geldi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gelen Bahama bandıralı Orient Queen adlı kruvaziyer gemi Antalya’nın Alanya ilçesine 190 yolcusuyla 2’inci kez demir attı.Bahama bandıralı Orient Queen adlı lüks kruvaziyer gemi Lübnanlı 190 turist ve 170...

Lübnanlılar gemiyle geldi
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan gelen Bahama bandıralı Orient Queen adlı kruvaziyer gemi Antalya’nın Alanya ilçesine 190 yolcusuyla 2’inci kez demir attı.

Bahama bandıralı Orient Queen adlı lüks kruvaziyer gemi Lübnanlı 190 turist ve 170 mürettebatı ile sabah saatlerinde Alanya Limanı’na demirledi. Karaya ayak basan turistlerin bazıları çarşı merkezini gezerek alışveriş yapmayı tercih ederken bazı turistler ise tur otobüsleriyle tarihi ve ören yerlerini tura çıktı. Lüks gemi Alanya’daki süresini tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitmek üzere hareket edeceği öğrenildi.
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