Macaristan Pecs Üniversitesi’nden İsmet Güral’a fahri doktora

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi Kütahyalı iş adamı İsmet Güral’a Türk-Macar ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Macaristan Pecs Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.Daha önce de Macaristan Cumhuriyeti’nin...

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi Kütahyalı iş adamı İsmet Güral’a Türk-Macar ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Macaristan Pecs Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Daha önce de Macaristan Cumhuriyeti’nin sivillere verdiği en yüksek nişan olan, Macaristan Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Madalyası ile iki kez onurlandırılan ve TBMM üstün hizmet madalyası sahibi de olan İsmet Güral’a Pecs Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Uzun yıllar Macaristan Kütahya ve Ege Bölgesi Fahri Konsolosluğu görevini yürüten İsmet Güral için son derece anlamlı olan fahri doktora takdim törenine Güral ailesi, Türk-Macar Dış İşleri yetkilileri ile Kütahya ve Pecs protokolü de katıldı. 650 yıllık Üniversitede düzenlenen törenini Türkiye’nin Macaristan Büyükelçisi Şakir Fakılı, Macaristan Türkiye Büyükelçisi Gabor Kiss, Macaristan Başkosolosu Balzs Hendrich, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Av.Nesrin Güral, Harika Güral, Ali Güral, Sami Güral ve Ceren Güral’da izledi.

Fahri doktora takdim töreninde konuşan İsmet Güral, kendisine “Fahri Doktor” unvanı tevdi edildiğini öğrendiğinde sadece mutluluk değil, aynı zamanda onur duyduğunu ifade etti.



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Güral.“Bu unvanı böyle saygın bir üniversiteden almak benim için büyük bir onurdur. Memleketim Kütahya’nın Macaristan ile ilişkileri çok eskilere dayanır. Lajos Kossuth 1850’lerde sürgündeyken yaklaşık iki yıl Kütahya’da yaşamıştır. Kütahyalılar olarak, biz bir Macar kahramanını, büyük bir devlet adamını misafir etmekten gurur duyarız. Bu hislerle yetişmiş biri olarak, her zaman Türkiye-Macaristan ilişkilerine katkıda bulunma fırsatları aradım. 1993 yılından beri Macaristan’ın Ege Bölgesi Fahri Konsolosuyum. Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-Macar İş Konseyi Başkanlığını yedi yıl yürüttüm. Macaristan ve Türkiye arasındaki sosyal ve kültürel ilişkiler her zaman canlı olmuştur. Bu çerçevede Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi hedefini 5 milyar ABD doları olarak belirlemişlerdir. Uzun yıllardan beri ülkelerimiz arasındaki kültürel ve sosyal ilişkileri teşvik etmek üzere, üst düzey yetkililerin katıldığı bölgesel ve sektörel toplantılar, seminerler ve iş forumları düzenlemekteyim. Bu amaçla, iki saygın üniversite olan, Pecs ve Dumlupınar Üniversiteleri’nin kardeş okul olmaları projesinde yer aldım. Kültürel ve ticari ilişkilerimizin bu tip etkinlikler vasıtasıyla gelişeceğine kesinlikle inanıyorum. Evlatlarına bırakacağım en büyük miras manevi anlamdaki bu çalışmalarım olacaktır” diye konuştu.(EFE)