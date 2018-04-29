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29 Nisan 2018 Pazar 14:18

Macron ve Trump’ın diktiği fidanın Beyaz Saray’ın bahçesinden kaldırıldığı iddiası

Bild gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanın kaldırıldığını iddia etti.

Macron ve Trump'ın diktiği fidanın Beyaz Saray'ın bahçesinden kaldırıldığı iddiası
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Bild gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanın kaldırıldığını iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’ın bahçesine meşe fidanı dikmişti. Alman gazetesi Bild, Macron’un iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen meşe fidanının Beyaz Saray’ın bahçesinden kaldırıldığını iddia etti. ABD ve Fransız arasındaki dostluğu haberleştiren gazete, haberde "Trump ve Macron’un diktiği ağaç nerede?" başlığını kullandı. Haberin devamında dostluk ağacının yerinde yalnızca sarı bir lekenin kaldığı belirtildi. Meşe ağacının Fransızlar tarafından hediye edildiğine değinilen haberde, basına dostluk pozları veren liderlerin ajanslar aracılığıyla dünyaya verdikleri anların bir senaryodan ibaret olduğu öne sürüldü.

İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara karşı Fransızların yanında yer alan ABD’ye bir şükran işareti olan ağacın Beyaz Saray’da varlığının bir hafta bile sürmediğine işaret edildi. Haberde, dikilen dostluk ağacının Beyaz Saray bahçesinden söküldükten sonra akıbeti konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığı ifade edildi.

Meşe fidanı, Birinci Dünya Savaşı’nda 2 bin ABD askerinin hayatını kaybettiği ve Fransa’nın kuzeyinde bulunan ormanlık alandan alınması nedeniyle önem taşıyor.
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