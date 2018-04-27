Madde ve alkol bağımlılığı tedavisi için başvurular son 10 yılda 7 kat arttı

Diyarbakır’da Yeşil Yıldız Derneği, uyuşturucu ile mücadelede yeni bir soluk oldu. Türkiye’de 3 kişiden birinin tütün ürünlerini kullandığını belirten dernek başkanı Yahya Öger, ilk madde kullanım yaşının 14 yaşına kadar düştüğünü ve madde ile alkol tedavisi için başvuruların son 10 yılda 7 kat arttığını belirtti.

Diyarbakır’da Yeşil Yıldız Derneği, uyuşturucu ile mücadelede yeni bir soluk oldu. Türkiye’de 3 kişiden birinin tütün ürünlerini kullandığını belirten dernek başkanı Yahya Öger, ilk madde kullanım yaşının 14 yaşına kadar düştüğünü ve madde ile alkol tedavisi için başvuruların son 10 yılda 7 kat arttığını belirtti.

Diyarbakır’da “Sen bir yıldızsın, hiçbir bağımlılık seni yörüngenden saptırmasın” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji kullanımı ve her türlü şans oyunlarına ilişkin özellikle gençlere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Dernek başkanı Yahya Öger, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yapılan araştırmalarda maddeyi ilk kez kullanma yaşı ortalamasının 13,88’e düştüğünü ve madde ve alkol bağımlılığı tedavi merkezlerine yapılan başvuruların son 10 yılda 7 kat arttığının görüldüğünü ifade etti.

“Bağımlılık bireysel ve toplumsal bir çöküş olarak karşımıza çıkmaktadır”

Bağımlılığın, biyo-psiko-sosyal bir hastalık olduğuna dikkat çeken Öger, “Kişinin alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddeye karşı engellenmesi imkansız psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaç duyması, alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale gelmesidir. Tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji kullanımı ve her türlü şans oyunları çıkış yolu görünse de sonucunun büyük bir hüsran olduğu bireysel ve toplumsal çöküş olarak önümüze çıkmaktadır” dedi.

“Uyuşturucu madde gelecek nesiller için büyük tehdit oluşturmaktadır”

Dünyada ve ülkemizde madde kullanım yaşının giderek düşmekte ve yaygınlaşmakta olduğunu vurgulayan Öger, “2011 yılında TUBİM tarafından yapılan genel nüfustaki madde kullanımı araştırmasında, yaşam boyu madde kullanım sıklığı yüzde 2,7 oranında bulunmuştur. Aynı yıl yine TUBİM tarafından yapılan Okul Çocukları Araştırmasında yaşam boyu madde kullanım sıklığı yüzde 1,5, maddeyi ilk kez kullanma yaş ortalaması 13,88 olarak görülmüştür. Ülkemizde madde ve alkol bağımlılığı tedavi merkezlerine yapılan başvuruların son 10 yılda 7 kat arttığı görülmektedir. Bu bağlamda önleme çalışmaları ve yeni tedavi yaklaşımları üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır. Tütün kullanımının nüfusun 3’te 1’i olduğu, teknoloji kullanım yaşının 2 yaşına kadar indiği, şiddet ve trafik kazalarının yarısından fazlasının alkol kullanımına bağlı olduğu bir toplumsal hastalık sarmalından söz edilmektedir. Böyle bir felakete karşı toplumun aynı zamanda sağlam dinamiklerini göz önünde bulundurarak hareket etmek gerekmektedir” diye konuştu.

“Her kesime ulaşmayı hedefleyerek yola çıktık”

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği toplum sağlığını ilke edinmiş, bireyin bağımlılıklarla mücadelesinde pisko- sosyal destek vermek amacıyla kurulduğunu kaydeden Öger, şöyle devam etti:

“Gelecek nesillere mutlu bir yarın bırakmanın yolunun bugün var olan sıkıntıların önüne set kurmaktan geçtiğinin bilinciyle hareket eden gönüllü bir ekip çalışmasıdır. Yeşil Yıldız Derneği olarak bizler, görevimizi yaparken siyasi söylem ve saiklerden uzak, toplumun inanç, kültür ve etik değeri ile barışık bir çizgide her kesime ulaşmayı hedef edinerek yola çıktık. Her bireyin birer yıldız olduğuna inandığımız dünyamızda ‘Sen bir yıldızsın, hiçbir bağımlılık seni yörüngenden saptırmasın’ sloganıyla yılmadan ve yorulmadan yolumuza sizlerle beraber devam edeceğiz.”