Madımak Olayları’nda hayatını kaybedenler anıldı

Sivas’ta 1993 yılında Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için kortej yürüyüşü düzenlendi.

2 Temmuz 1993’de Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde bulunan 33 şair, yazar, ozan ve 2 otel görevlisi ile birlikte ölen 35 kişi için kortej yürüyüşü düzenlendi. Düzenlenen resmi programın ardından sabah saatlerinden itibaren çeşitli şehirlerden Sivas’a gelen, Alevi Bektaşi dernekleri, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan grup, Seyrantepe Mahallesi üzerindeki toplanma alanında buluştu. Yürüyüş öncesi emniyet ekipleri tarafından arama noktalarında arandı. Ekipler yürüyüş güzergahında geniş güvenlik önlemleri alırken, pankartlarda bulunan sopalar polis tarafından çıkarılarak kortej yürüyüşüne alınmadı. Saat 10.30 sıralarında yürüyüşe geçen grup sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi güzergahı üzerinden kent meydanına geldi. Kortej daha sonra Atatürk Caddesi üzerinden Eski Belediye Sokak’taki eski Madımak Oteli, şimdiki Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi önüne geldi. Burada otel binasının önüne sadece olayda yaşamını yitirenlerin yakınları ile milletvekilleri alındı. Olayda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları Bilim ve Kültür Merkezi’nin önüne bırakıldı. Burada aileler ve milletvekilleri fotoğrafların üzerine karanfil bıraktı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları fotoğrafların başında gözyaşı döktü.

Anma etkinliklerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve çok sayıda milletvekiliyle Hakların Demokratik Partisi’nden (HDP) bir grup milletvekili de katıldı.

Otelin önünde olayda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunularak isimleri tek tek okundu. Etkinlikler son olarak ise olayda yaşamını yitirenler anısına semah dönülmesiyle son buldu. Otelin önünde, çevresinde ve cadde ve sokaklarda yoğun güvenlik önlemi alınırken Sivas’a çevre illerden gelen polislerle birlikte 3 bin polis görev yaptı.