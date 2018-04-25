Maganda kurşunu nedeniyle ölümden döndü

Afyonkarahsar’da maganda kurşunu sonucu ağır yaralanan gencin ailesi suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyor.

Afyonkarahisar’ın Düzağaç kasabasında geçtiğimiz hafta sonu bir arkadaşının düğününe giden İhsan Önkur (24) isimli genç, düğünde açılan ateş sunucu ağır yaralandı. İddiaya göre düğünde bulunan M.Y., havaya ateş açtığı sırada silahı tutukluluk yaptı. Kalabalığın arasında tüm uyarılara rağmen silahının arızasını gidermeye çalışan şahsın silahından çıkan kurşun İhsan Önkur isimli gencin vücuduna isabet etti. İsabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralanan Önkur, ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kez operasyon geçiren Önkur, dün sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıktı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Y., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. M.Y.’nin serbest bırakılmasına İbrahim Önkur’un annesi Kamer Önkur, tepki gösterdi. Anne Kamer Önkur, oğlunun başından geçen olayı anlatarak “Benim oğlum arkadaşının düğününe gitti. Arkadaşlarıyla toplanıp gittiler. Orada yemeği yemiş, arkadaşlarıyla oturmuşlar. Oturur-oturmaz 5 dakika bile geçmeden bir maganda kurşunu gelmiş. Görmüş çocuklar bu silah eden kişinin silahla oynadığını orta yerde. Etraftakilerin uyarmasına rağmen, silahı tutukluk mu yapmış ne, sağa oynamış, sola oynamış. Daha sonra çocuk kolundan vurulmuş. Kolundan girip, midesinden dalağını parçalamış. Kendi egosu için benim çocuğumu delik deşik etti. Hastanede yatıyor çocuğum, kaç gündür canıyla cebelleşiyor” diye konuştu.

Evladının hayatının maganda tarafından hayatını mahvedildiğini belirten anne Önkur, “Bunun üstüne üstlük 2 gece durdurup şüphelileri çıkarmışlar. Silah atanlar belli. Gösteriş için zaten düğünün ortasında silah atmak bir suç. 24 yaşındaki benim oğlumu mahvetti. Organını kaybetti çocuğum, geri dönüşü olur mu bunun? İki gün sonra nasıl bırakılıyor bu? O zaman herkes sıksın silahını. Her düğünde herkes yapsın o zaman böyleyse. Çocuk ölümle cebelleşiyor, ifade bile vermeyecek durumdayken bu insan nasıl çıkabilir?” dedi.

Avukat Derya Yılmaz Türk, şüphelilerin serbest bırakıldığını belirterek gerekli itirazları yaptıklarını söyledi Yılmaz Türk, “Düğünde meydana gelen kazada yaralanan mağdurun vekilliğini yapıyorum. Maalesef Türkiye’nin kanayan yarası düğünlerde maganda kurşunları. Müvekkilimiz ağır şekilde yaralandı. Soruşturması halen daha devam ediyor. Pazartesi günü sanığın serbest bırakıldığını öğrendik. İlgili hukuki prosedür ne gerekiyorsa yapacağız. İtiraz haklarımızı kullanacağız tutuklu yargılanma adına gerekli itirazlarımızı yapacağız” diye konuştu.