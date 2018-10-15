Mahalleliden baz istasyonu tepkisi

Sinop’un Boyabat ilçesinde Esentepe Mahallesi’ne kurulacak baz istasyonunu mahalle sakinleri tepki gösterdi. Baz istasyonu için dikilen direğin etrafında toplanan vatandaş tepkilerini dile getirdiler.

Mahallede yaşayan kadın, erkek ve çocuklar, mahallede çocukları oyun alanı ve mahalle halkının seyir yeri olarak kullandığı alana baz istasyonu kurma çalışmalarına başlana, baz istasyonu etrafında toplanarak protesto etti.

Mahalle sakinleri yetkililerden yardım istediklerini belirtirken, Esentepe Mahallesi sakinleri, “Mahalle içerisine baz istasyonu istemiyoruz. Mahallemizin en güzel yeri burasıdır. Çocuklarımız yazın burada oyun oynuyorlar, bizler ise semaver yapıp Boyabat’ı buradan seyrediyoruz. Neden bizim Boyabat’ın en güzel yerine baz istasyonu yapma kararı vermişler. Yüksek tepelere yapsınlar. Biz burada baz istasyonu istemiyoruz” dediler.

Ellerinde ” Radyasyondan uzak dur, sağlıklı bir gelecek kur”, “Radyasyon istemiyoruz” “Kanser olmak istemiyor” pankartları ile protestolarını dile getirdiler.

Alanda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Boyabat İlçe Başkanı Mehmet Fevzi Erdoğan ise basın açıklamasında, “Buradan yetkilere soruyoruz? Herhangi bir baz istasyonun nereye yapılacağına kim karar vermektedir? Kurulan baz istasyonlarının denetimi nasıl yapılmaktadır? İletişim yapılması için tesislerin zorunlu olduğu tartışmasızdır. Ancak baz istasyonlarının sağlığımızı tehdit edecek derecede yakınlara kurulması gerekli değildir. Baz istasyonları mahalle dışında yüksek yerlere kurulmalıdır” diye konuştu.