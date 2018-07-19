HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Kadro alma konusu, unutulmayacak bir başarı öyküsüdür” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası’nın Ankara 7 numaralı şubesinin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Genel Kurul’da konuşan Mahmut Arslan, “Genel Kurulumuzu, sendikamızın ve HAK-İŞ’in hedefleri, ilkeleri, değerleri ve anlayışları istikametinde, başarılı bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Sizlerin de genel kurulu sadece seçim olarak değil, baştan sona can kulağıyla dinlemenizi, takip etmenizi , yarın iş yerlerinize gittiğiniz zaman arkadaşlarınızı genel kurulda kimin seçildiğini, nelerin konuşulduğunu da iletmenizi istiyorum. Buradaki arkadaşlarımız, yaklaşık 2 bin 500 üyemizi temsil ediyor. Her birinizin sorumluluğu büyük, o nedenle bu genel kurulu, sadece şube başkanımızı seçtiğimiz değil, dört yıllık faaliyetimizin değerlendirildiği, şubemizin çalışmalarının ayrıntılı şekilde konuşulduğu, sendika olarak neleri başarıp neleri başaramadığımızın konuşulduğu, kamuoyuyla hangi bilgilerin paylaşıldığı gibi önemli konuları da takip edin” dedi.

“Genel Kurul yapıyoruz, kamuoyuna da vermemiz gereken mesajlar var” diyen Arslan, “15 Temmuz 2016, Türkiye’nin karanlık bir gecesi olarak tezahür etmiştir ancak gecenin sabahı Türkiye’nin aydınlık yarınlarının müjdecisi olmuştur” diye konuştu.

“Son kale” vurgusu

“Bugün akşam, emaneti olan evladının da düğününü de yapacağımız, Celalettin İbiş kardeşimiz Ankara 2 numaralı şubemizin çeşitli kademelerinde görev yapmış, mücadale arkadaşımız, dava arkadaşımızdır. Onu 15 Temmuz Gecesi, hainler şehit etmişlerdir. HAK-İŞ’in değişik iş kollarındaki sendikalarından da üç arkadaşımızı şehit verdik” diyen Arslan, “HAK-İŞ olarak dört şehidimiz, 100’den fazla yaralımız var. Milletimizin evlatlarıyla beraber, 250 şehidimiz, 2 bin 300 yaralımız var. Şehitlerimize bir kez daha Cenabı Hakk’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler, sağlıklar diliyorum. 15 Temmuz Türkiye’yi işgal ve darbe girişiminin püskürtülmesinde emeği geçen, Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize, devletimize, bütün güvenlik güçlerimize, meydanlarda olan ve mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza, dünyanın değişik bölgelerinde sabaha kadar, ‘Son kalemiz düşmesin, Rabbim, Türkiye’ye yardım et’ diye dua eden bütün mazlumlara bir kez daha teşekkür ediyorum. O geceyi Cenabı Hak bize bir kez daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Bu hainlerin, Türkiye’nin bütün kılcal damarlarına kadar nasıl girdiğini, nasıl kendilerini gizlediklerini, hangi oyunlarla yeni tezgahlar peşinde olduklarını biliyoruz. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bugün tarihi bir gün”

Bugünün tarihi bir gün olduğunu söyleyen Arslan, “19 Temmuz , yaklaşık 21 aydır devam eden OHAL’in sona erdiği ilk gün” dedi. Arslan, “OHAL’in sona ermiş olması özellikle FETÖ ihanet örgütüne yönelik sürdürülen mücadeleyi asla ve asla yavaşlatmayacak, esnetmeyecek ve gevşetmeyecektir” dedi. Yargılamaların hızlanması için bütün mahkeme başkanlarına çağrı yapan Arslan, “Bu senaryoyu, bu komediyi bir an evvel sonuçlandırmaları gerekiyor” dedi.

Arslan, “Eren Bülbül’ü şehit eden hainlerin, etkisiz hale getirilmesinden sonra bazı siyasi parti mensuplarının, bu teröristlerin cenazelerine katılmaları, sonra da bunu kendilerince büyük bir iş yapmış gibi savunmalarına tepki gösteriyor, onları kınıyor ve lanetliyoruz” sözlerini de kaydetti.

“Kadro alma konusu, unutulmayacak bir başarı öyküsüdür”

Taşeron şirketlerde çalışanların kadro almasının, hiçbir zaman unutmayacakları ve küçümsemeyecekleri bir başarı öyküsü olduğunu dile getiren Arslan şunları kaydetti:

“Bu başarı öyküsünün mimarı başta Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, başbakanımıza bütün bakanlarımıza, milletvekillerine, AK Parti’nin yetkililerine ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum.”

“ÖSP’yi tarihin çöplüğüne attık”

2015’te özel sözleşmeli personel(ÖSP) uygulamasına itiraz eden tek örgütün HAK-İŞ olduğunu kaydeden Arslan şöyle devam etti:

“Maliye Bakanıyla konuştum, dediler ki ‘bunlar bazı haklarını memur gibi, bazı haklarını işçi gibi alacaklar.’ Amaç şuymuş; Özel sözleşmeli personel yaparlarsa işçilik haklarından elde edeceklerini götürüyorlar, memurluk haklarından elde edeceklerini götürüyorlar, kenara atıyorlar. Ne memur ne işçi, arada bir yerde. Biz, bunu asla kabul etmeyeceğimizi söyledik ve Maliye Bakanının ifadesidir, ‘Özel sözleşmeli personel uygulamasını engelleyen HAK-İŞ olmuştur.’ Evet, bunu başardık ve ÖSP’yi tarihin çöplüğüne attık.”

“Bakan talimat veriyor, direniyorlar”

Ramazan Bayramı’nda sözleşme farklarının ödenmesi gerektiğini ve Çalışma Bakanının bu konuda talimat verdiğini ancak paraların bir kısmının ödenmediğini söyleyen Arslan, “Bu husumet, bu düşmanlık nedir? Ödenmesini gereken paraları ödemediler. Bakan talimat veriyor, adam direniyor İŞ-KUR’da da aynısını yaptılar, SGK’da da yaptılar, direndiler. Eğer bölünürseniz, sendikanızdan bağınızı koparırsanız burnunuzdan getirirler. Sakın ha, ‘kadro aldık, sendikaya ihtiyacımız yok derseniz’ burnunuzdan getiriler. Sizi maraba görmek isteyen insanlara karşı sendikanızla beraber olun” dedi.

Mahmut Arslan, yeni hükümetin hayırlı olması temennisinde de bulundu.