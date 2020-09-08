Makam bayrağı isminden de anlaşılacağı üzere kaymakamlıklar, valilikler, külliyeler gibi resmi kurum ve kuruluşlarda uygulanan ve kurumların logosu üzerinden özel olarak hazırlanan ürünlerdir.

Makam bayrağı fiyatları piyasa şartlarına, üretici firmaların genel özelliklerine ve ürün kalitesine göre farklılık gösterir. Bunun haricinde bu ürünlerin güncel fiyat tarifeleri her yıl farklılık gösteriyor. Ancak internet dünyasından profesyonel ve kurumsal bir kimliğe sahip olan firmalar tarafından bu makam ürünleri daha cazip fiyat tarifesinden satışa sunuluyor.

Bu nedenle amatör üretici firmalar yerine deneyimli üretici firmalar daha çok tercih ediliyor. Uzun dönemli olarak kullanılan bu ürünlerde deforme olma, çürüme gibi sorunlar meydana gelmiyor. Kolay bir şekilde uygulanması haricinde gram ağırlığa sahiptir. Bu nedenle minimum düzeyde zemin kaplar.

Makam Bayrağı Nedir?

Makam bayrağı isminden de anlaşılacağı üzere kaymakamlıklar, valilikler, külliyeler gibi resmi kurum ve kuruluşlarda uygulanan ve kurumların logosu üzerinden özel olarak hazırlanan ürünlerdir. Türkiye yüksek kalite standartlarından üretilen bu ürünler bu nedenle kolayca yırtılması söz konusu değildir. 81 ilimiz üzerinden de yoğun olarak tercih edilen bu makam malzemesi son derece estetikli ve şıktır. Bunun haricinde kurumların talepleri doğrultusunda farklı renk tonundan üretilebilir. Ayrıca bu malzemeler birçok farklı türlere ayrılıyor. Bu ürünler telalı ve çift kat saten olmak kaydıyla toplamda 2 farklı seçenekler üzerinden üretiliyor.

Makam Bayrağı Neden Tercih Edilir?

Makam bayrağı birçok nedenlerden dolayı satın alınır. Bu ürünler makam odasının kurumsal bir kimlik kazanması açısından önem arz eder. Makam bayraksız makam odalarında kurumsallığın oluşması mümkün değildir. Bunun haricinde bu ürünler resmi kurum ve kuruluşların ilgili alanda maksimum düzeyde saygınlık kazanması açısından da önem arz ediyor. Makam bayrakları diğer bayrak modellerine oranla daha düşük fiyatlıdır. Bu beraberinde kurumların ekonomik anlamda da avantajlı olmasını sağlar.

Makam Bayrağı Avantajları

Makam bayrağı en uygun fiyatlı özel ürünlerdir. Bu nedenle resmi kurumların minimum bir ödeme yaparak bu kaliteli ürünü satın alabilir. Bunun haricinde bu ürünlerde deforme olma sorunu meydana gelmez. Bu nedenle de kurumların daha uzun süreli yeniden makam bayrakları satın almasına gerek yoktur. Makam bayrağı resmi kurumlar tarafından toplu olarak da sipariş edilebilir. Resmi binaların çeşitli bölümleri için satın alınabilir.

Gönder Bayrak Özellikleri

Gönder bayrak aksine bu bayrakların birçok eşsiz özellikleri söz konusudur. Bu bayraklarda uzun süreli kullanım neticesinde deforme olma, yırtılma gibi durumlar söz konusu değildir. Yaz ve Kış aylarında güvenle kullanılabilir. Bu bayrakların bakım ve temizlik işlemi son derece kolaydır. Günlük olarak birkaç dakikada temizliği yapılabilir. Direğe çekilen bayrak anlamına gelen bu bayrak modeli sıvıya ve olumsuz hava şartlarına karşı son derece dayanıklıdır. Güneşin zararlı Ultraviyole ışınlarından olumsuz etkilenmesi söz konusu değildir. Gönder bayrağı kataloğunda yabancı gönder bayrağı, türk gönder bayrağı, firma logolu gönder bayrağı yer alıyor.

Gönder Bayrağı Fiyatları

Gönder bayrak fiyatları firmadan firmaya farklılık gösteriyor. Amatör firmalar tarafından bu bayraklar daha yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Bu da tüketicilerin maliyet açısından dezavantajlı olmasına neden oluyor. Ancak kurumsal bayrak üretici firmadan bu bayrakları ek ücretler ödemeden ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz. Ödemelerinizi dilerseniz ürün teslimatı sırasında nakit veya kredi kartlarınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Gönder bayrak fiyatları firmaların özellikleri, bayrak modelinde yer alan malzeme kalitesi ve piyasa şartları kapsamında belirlenebiliyor.

Gönder Bayrağı Nereden Satın Alınır?

Gönder bayrağı birçok farklı satış merkezinden satın alınabilir. Ancak bu ürünlerin daha pratik bir şekilde satın alınması açısından internet dünyasından sipariş verilmesi önerilir. Bu bakımdan;

Bayrak üretici firmaların kurumsal web sitesinden

Online alışveriş sitelerinden

Online bayrak satışı yapan platformlardan

Gönder Bayrak Kullanımı

Gönder bayrağı kullanımı son derece kolaydır. Bu bayrakları diğer bayrak modellerinden ayıran birçok nitelikler söz konusudur. Masa bayrakları doğrudan masa üzerinden uygulanabilir. Bu bayrak modelleri ise doğrudan uzun direk üzerinden göndere çekilmek amacıyla uygulanır. Bu bayrak modeli bu nedenle direğin zirve tepesinde kalıcı olarak yer alır. Bazı durumlarda direğin taban noktasına kadar indirilebilir. Firmaların faaliyetlerine son vermesi, ülkede yas ilan edilmesi gibi kritik durumlarda bu durum söz konusu olabilir.

Gönder Bayrak Satın Alma

Gönder bayrağı doğrudan evinizin konforunda 7/24 online olarak satın alabilirsiniz. Kurumsal firmanın sitesinden bu bayrak modelini tercihiniz doğrultusunda tek adet veya toplu olarak sipariş verebilirsiniz. Bunun haricinde bu bayraklar hakkında merak ettiğiniz diğer ayrıntılar hakkında da firma yetkililerinden detaylı olarak bilgi alabilirsiniz.