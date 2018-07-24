Makine teknikeriydi şimdi milli kar motosikleti üretecek

Erzurum’da üç yıl önce 55’inci Bakım Merkezi Komutanlığından emekli olan makine teknikeri, jet ski kar motosikleti üretimi için çalışmalara başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in prototip için destek vereceği projenin gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği kar motosikletleri Erzurum’da üretilecek.

Erzurum’da üç yıl önce 55’inci Bakım Merkezi Komutanlığından emekli olan makine teknikeri, jet ski kar motosikleti üretimi için çalışmalara başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in prototip için destek vereceği projenin gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği kar motosikletleri Erzurum’da üretilecek.

Emekli olduktan sonra Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde Mesa-Teknik Ltd. Şti.’yi kuran Metin Öznülüer, Türkiye’nin yıllardır yurt dışından ithal ettiği kar motosikleti imalatı için proje hazırladı. Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde farklı amaçlarla kullanılan kar motosikletlerinin Türkiye’de üretiminin yapılmadığını belirten Öznülüer, prototip için projesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e sundu. Başkan Sekmen yakından ilgilendiği proje için "Yerli üretim için ne gerekiyorsa yaparız" diyerek destek sözü verirken, Öznülüer projenin Türkiye ve Erzurum için önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi.

"Motorunu bile biz yapacağız"

Türkiye’nin kar motosikletlerini Japonya, Kanada, Finlandiya ve Amerika gibi ülkelerden ithal ettiğini bunun önüne geçmek için bu projeyi başlattığını ifade eden Öznülüer, "Basta silahlı kuvvetler olmak üzere, sağlık, akut ve ilgili spor dallarında kullanılan bu ürünlerde dışa bağımlılığı ülkem adına ortadan kaldırmak istiyorum. Amacım Türkiye’ye ait kendi milli kar motosikletimizi üretmek. Bunun için prototip hazırlığındayım. Bu konuda sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen destek sözü verdi. Prototipi hazırladıktan sonra KOSGEB’in sunmuş olduğu ’yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi’ başlıklı desteğe müracaat ederek 5 milyonluk makine ve teçhizat almak ve genel üretim tezgahlarında seri üretim yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

"Yurt dışına satacağız"

Projenin gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin yerli ve milli bir ürününün Erzurum’da üretileceğini vurgulayan Metin Öznülüer, "Her şeyden önce bu sektörde dışa bağımlılığımız ortadan kalkacak. Üstelik bahse konu kar motosikletlerini ülkemizde en çok kullanan kesim silahlı kuvvetlerdir. Silahlı kuvvetler envanterinde bulunan yüzlerce kar motosikletleri çeşitli markalardan oluşmakta olup hemen hemen tamamına yakın kısmı eski nesil araçlardan oluşmaktadır. Ülkemizde bu ürün üretildiğinde silahlı kuvvetlerin en büyük sıkıntılarından biri otomatikman ortadan kaldırılmış olacaktır. Sadece silahlı kuvvetler değil birçok kuruluşun bu alandaki sorunları çözülmüş olacak. Ayrıca seri üretime geçmemiz halinde de kış ikliminin yaşandığı ülkelere bayilikler vermek yurt dışı satışları yapabiliriz. Bununla birlikte kalifiye teknik eleman yetiştirilmesinde de öncü bir rol oynayacağız" dedi.