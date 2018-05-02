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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:16

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı belirlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinden sonra boşalan koltuğa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat oturacak.Çakır’ın istifasının ardından AK Parti’de yapılan...

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı belirlendi
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır’ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinden sonra boşalan koltuğa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat oturacak.

Çakır’ın istifasının ardından AK Parti’de yapılan temayül yoklaması ve istişareler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın onayı ile başkan adayı için Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın isminde karar kılındığı açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partinin bu kararını duyururken, Cuma günü yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Hacı Uğut Polat’ın başkanlığa resmen seçilmesi bekleniliyor.
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