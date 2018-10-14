Malatya Tanıtım Günleri’nde Yeşilyurt Belediyesi standına yoğun ilgi

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’ne katılan Yeşilyurt Belediyesinin kurduğu stant büyük ilgi gördü. Stantta ilçenin yöresel tatları ve dev projeleri görücüye çıktı

Malatya Dernekler Federasyonu tarafından Yenikapı’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerine Yeşilyurt Belediyesi de katıldı. Alanda kurulan stantta ilçenin yöresel tatları ve dev projeleri İstanbul’da yaşayan Malatyalılar ve ziyaretçilerle buluşturuldu. Stantta gerçekleşen yöresel yemek ikramları ve bilgi yarışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Standı ziyaret eden vatandaşlar Malatya kayısısı, kurutulmuş kiraz ve yöresel yemekleri tatma imkanı bulurken diğer yandan ilçenin projelerine ilişkin bilgiler adı.

Yeşilyurt standına ziyaretçi akını

Yeşilyurt’un dev projelerini ve en meşhur tatlarını vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Malatya’nın en büyük ilçesi, Malatya’nın en hızlı gelişen en dinamik ilçesi, Malatya’nın en çok tercih edilen ilçesi. Yıllık 14, 15 bin nüfus artışının yaşandığı bir ilçe. Yeşilyurt tarihi doğal güzellikleri, kendine has yemekleri, vegan yemekleri, sabah kahvaltılarıyla meşhur olan, insanları misafirperver ve çok yardımsever olan ilçemiz. 2014 yılından beri çok hızlı, dinamik bir değişim süreci içindeyiz. Malatyamızı tanıyanlar tanıyor. Burada en güzel tanıtmak için buradayız. Malatyamızı tanıtmak, projelerimizi, sosyal kültürel ve fiziksel projelerimizi anlatmaya geldik. Standımızda projelerimiz var. Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılan en büyük şehir parkı projemiz var. Buraya getirdik maketini de. 1 milyon 350 bin metrekarelik devasa bir park. Belediyemiz hızlı bir şekilde yapımını sürdürüyor. Malatya’dan getirdiğimiz, yöresel yiyeceklerimiz var, standımızda ilgi yoğun" dedi.