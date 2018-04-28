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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:36

Malatyalı gazeteci milletvekili aday adayı oldu

Malatyalı gazeteci Dursun Boran, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde İstanbul 3. bölge ve Ankara 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

Malatyalı gazeteci milletvekili aday adayı oldu
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Malatyalı gazeteci Dursun Boran, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde İstanbul 3. bölge ve Ankara 1. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

Star TV eski Protokol Müdürü Dursun Boran 1. tercihini İstanbul 3. bölge, 2. tercihini Ankara 1. bölge için kullandı. 24 Haziran 2018 de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışan Boran, Türkiye’nin en büyük meselesinin asayiş, istihdam ve üretim olduğunu söyledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına evraklarını teslim eden Boran, il başkan yardımcısı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarını ziyaret edip projelerini anlattı.

Dursun Boran Türkiye ve Malatya’nın ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, ulaşım, üretim, istihdam meselelerinin çözümü için 30 yıldır televizyon ve gazetelerde haberler yaptığını, artık bu problemlerin çözülmesi için TBMM’de kanunlar yapacağını, soru önergeleri vereceğini belirterek, bunun için milletvekili adayı olduğunu söyledi.

Renkli kişiliğiyle tanınan Boran, 11 Eylül 1997’de Star Protokol Müdürü iken Boğaz’daki bir nikah töreninde nikah şekeri yerine yüzlerce Anayasa kitabı dağıtmıştı.
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