Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, büyük işlere imza atılması için tarih bilmenin önemine değindi. 1071 yılında kendisinden dört kat büyük Bizans ordusunu yenerek büyük bir zafer kazanan Selçuklu ordusunun Türk tarihinde bir dönüm noktası olan zafere imza attığını belirten Bakan Eroğlu, düzenlenen toplantının bu büyük zaferi anmak bakımından önemli olduğunu dile getirdi. Bugüne kadar sönük kutlanan zaferin geçtiğimiz 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen törenle on binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandığını söyleyen Bakan Eroğlu, bu yıl Bakanlık tarafından yapılacak olan Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Park alanında bu kutlamaların artık daha da coşkulu şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise, Malazgirt Zaferi ile Selçukluların şahsında İslam medeniyetinin tekrar yükselişe geçtiğini ifade etti. Zaferin kazanılmasında birlik ve beraberlik duygusuna ve yükselen bilimin etkisine dikkat çeken Turan, zafer öncesinde İslam dünyasının bugünü kıskandıracak bir birlik ve beraberlik içinde bulunduğunu, bunun yanında Selçuklular’daki matematiğin o dönemde Bizans’ın ilerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın da birer selamlama konuşması yaptığı sempozyumu çok sayıda akademisyen ve öğrenci izledi. Konuya dair son çalışmaların paylaşılacağı sempozyum, iki gün sürecek.