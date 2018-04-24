GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:57

Malazgirt Zaferi bütün yönleriyle ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu düzenliyor.Muş Alparslan...

Malazgirt Zaferi bütün yönleriyle ele alınacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu düzenliyor.

Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüşüme yol açan zaferin bütün yönleriyle ele alınacağı sempozyumda,harbe giden süreç, harbin cereyanı ve harp sonrası Anadolu’da yaşanan dönüşüme dair değerlendirmeler yapılacak. Anadolu’da yeni bir dönemin başlangıcı olan zaferin Rus, Fransız, Ermeni tarih yazımında ve İslam kaynaklarında anlatımı da sempozyumda ele alınacak konular arasında bulunuyor. Zaferin komutanı Sultan Alparslan’ın tahta cülûs edişinin yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikte, Sultan Alparslan’ın hayatı, hükümdar özellikleri ve icraatları anlatılacak. Bu konudaki çalışmalarıyla öne çıkan çok sayıda bilim insanın katılacağı sempozyum, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgililerin katılımına açık olarak düzenleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku