Malazgirt Zaferi bütün yönleriyle ele alınacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu düzenliyor.Muş Alparslan...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu düzenliyor.

Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüşüme yol açan zaferin bütün yönleriyle ele alınacağı sempozyumda,harbe giden süreç, harbin cereyanı ve harp sonrası Anadolu’da yaşanan dönüşüme dair değerlendirmeler yapılacak. Anadolu’da yeni bir dönemin başlangıcı olan zaferin Rus, Fransız, Ermeni tarih yazımında ve İslam kaynaklarında anlatımı da sempozyumda ele alınacak konular arasında bulunuyor. Zaferin komutanı Sultan Alparslan’ın tahta cülûs edişinin yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikte, Sultan Alparslan’ın hayatı, hükümdar özellikleri ve icraatları anlatılacak. Bu konudaki çalışmalarıyla öne çıkan çok sayıda bilim insanın katılacağı sempozyum, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgililerin katılımına açık olarak düzenleniyor.