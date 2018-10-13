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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:47

Malcolm X, Başkent’te yaşatılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, ABD’li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in adının, Ankara Çukurambar’da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu 1478. Cadde’ye verilmesine karar verildi.Belediye...

Malcolm X, Başkent'te yaşatılacak
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, ABD’li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in adının, Ankara Çukurambar’da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu 1478. Cadde’ye verilmesine karar verildi.

Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan meclis toplantısında, kent gündemine ilişkin bir çok konunun yanı sıra Çankaya’daki bir caddeye "Malcolm X Caddesi" adının verilmesi de görüşüldü.

Toplantıda gündeme gelen Başkanlık yazısında, "Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi’nde bulunan 1478. Cadde isminin Malcolm X Caddesi olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu" oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; "İsmini Ankara’da yaşatacağız" dediği ABD’li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in adı, Çukurambar’da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu 1478. Cadde’de yaşatılacak.
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