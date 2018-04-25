Malezya’da suikasta uğrayan Filistinli Batsh’in cenazesine binlerce kişi katıldı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli aktivist, sivil toplum temsilcileri ve vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılanlar, Filistin direnişinin Fadi el Bathsh’ın katillerine ağır bir bedel ödetilmesi çağrısında bulunarak, "Hey, el Kassam Tugayları, mücrimlere ağır ceza ödetin. Haydi Hama, harekete geç" sloganları attı.

Malezya’da iki kişinin suikastine uğrayan ve hayatını kaybeden Filistinli mühendis Fadi el Batsh için başkent Kuala Lumpur’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

Malezya’da iki kişinin suikastine uğrayan ve hayatını kaybeden Filistinli mühendis Fadi el Batsh için başkent Kuala Lumpur’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

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