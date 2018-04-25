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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:19

Malezya’da suikasta uğrayan Filistinli Batsh’in cenazesine binlerce kişi katıldı

Malezya’da iki kişinin suikastine uğrayan ve hayatını kaybeden Filistinli mühendis Fadi el Batsh için başkent Kuala Lumpur’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

Malezya'da suikasta uğrayan Filistinli Batsh'in cenazesine binlerce kişi katıldı
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Malezya’da iki kişinin suikastine uğrayan ve hayatını kaybeden Filistinli mühendis Fadi el Batsh için başkent Kuala Lumpur’da binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli aktivist, sivil toplum temsilcileri ve vatandaş katıldı. Cenaze törenine katılanlar, Filistin direnişinin Fadi el Bathsh’ın katillerine ağır bir bedel ödetilmesi çağrısında bulunarak, "Hey, el Kassam Tugayları, mücrimlere ağır ceza ödetin. Haydi Hama, harekete geç" sloganları attı.

Batsh’ın cenazesi, törenin ardında Kuala Lumpur Havaalanı’ndan, Kahire Havaalanı’na getirildi. Cenaze buradan memleketi Gazze’deki Cebeliye kasabasına getirilerek toprağa verilecek.
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