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29 Nisan 2018 Pazar 10:52

Mali, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor

Mali’de Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçmenin cumhurbaşkanını belirlemek üzere 29 Temmuz’da sandık başına gideceği açıklandı.

Mali, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor
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Mali’de Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçmenin cumhurbaşkanını belirlemek üzere 29 Temmuz’da sandık başına gideceği açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Mali, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada seçimlerinin 29 Temmuz 2018 günü yapılacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga, son aylarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle ertelenebileceği beklenen seçimlerin kararlaştırılan gün gerçekleştirileceği aktarıldı. Açıklamada, seçim döneminin 7 Temmuz’da başlayıp 27 Temmuz’da son bulacağı kaydedildi. Ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanının 29 Temmuz günü seçilememesi durumunda, seçmen 12 Ağustos günü ikinci tur için sandık başına gidecek. Mevcut Cumhurbaşkanı henüz adaylığını açıklamazken, meclisin büyük bir çoğunluğunun aday olması halinde Cumhurbaşkanını destekleyeceği kaydedildi.

Mali Meclisi’nde, geçtiğimiz Pazartesi günü cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 29 Temmuz’da yapılması için oylama yapılmıştı. Öneriye, 109 milletvekili evet derken, 35 milletvekili de karşı çıkmıştı.
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