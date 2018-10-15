Malkoç: 'Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görevi devlet ile vatandaş arasında çıkan sorunları çözmektir''

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Toplantıdan önce bir konuşma yapan Kamu Başdenetçisi Malkoç, Diyarbakır’ın Türkiye’nin gözde illerinden biri olduğunu söyledi. Kendilerinin de bu güzel ilde sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve akil insanlarla bir araya geldiklerini kaydeden Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu’nun görevi devlet ile vatandaş arasında çıkan sorunlarda, bu sorunları çözmektir. Biz halkın avukatlığını yapıyoruz. İdareye de verdiğimiz kararlarla yol gösteriyoruz aklınıza hangi konu gelirse gelsin bu konularda yol gösteriyoruz. Milletvekili olduğum dönemlerde buralara gelirdim, insanlar arabasına kaset koyup Kürtçe müzik dinliyordu. Bir insanın kendi dilinde müzik dinlemesi, söz söylemesi neden suç olsun. İşte bu dönemde oldu bütün bunlar, bunların sayısını arttırmak mümkün. Kanunlar değiştikçe bunlar da yok oldu. Kanunlarla birlikte kamu denetçiliği kurumu da kuruldu. Kamu hizmetlerinde memnun olmadığınız eksik gördüğünüz her şeyde bize gelin biz çözüm arayalım. Çok şükür ki Türkiye çevresindeki iç savaşlara, karışıklıklara rağmen fevkalade huzur içinde. Aynı savaşlar karışıklıkları bu bölgede de çıkarılmak isteniyordu. Geldiler buralarda hendek kazdılar, çukur kazdılar bomba koydular. Elinde belinde silah olmadan hangi düşünceyi anlatırsan anlat. Türkiye Suriye’ye çevrilmek isteniyordu, Irak’a çevrilmek isteniyordu, Allah’a şükür başta Cumhurbaşkınımız olmak üzere bütün idarecilerimiz ferasetle dirayetle buna direndi, sizlerden Allah razı olsu’’ dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.