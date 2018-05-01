Maltepe 1 Mayıs’a hazır

Bu yıl ilk kez Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sahil yolu trafiğe kapatılırken, vatandaşlar da arama noktalarından geçerek...

Bu yıl ilk kez Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sahil yolu trafiğe kapatılırken, vatandaşlar da arama noktalarından geçerek etkinlik alanına ulaşabilecek.

Bu yıl ilk kez Maltepe etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe’de hazırlıklar tamamlandı. Sahil yolu trafiğe kapatılırken sahile çıkan ara yollar da polis tarafından tutuldu. 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle binlerce polis günün erken saatlerinden itibaren miting alanı çevresinde görev yapmaya başladı. Miting alanı ise bariyerlerle kapatılırken, alanda güvenliğin sağlanması için polis helikopteri de alanda uçuşlar gerçekleştiriyor. Alanda yüzlerce polis hazırlıklarını yaparken, vatandaşlar polis ekiplerinin aramalarının ardından miting alanına ulaşacak.