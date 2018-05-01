1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların İstanbul’daki adresi Maltepe Miting Alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde miting alanında son kontrolün tamamlandığı ve grupların beklendiği görülüyor.1 Mayıs Emek ve Dayanışma...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların İstanbul’daki adresi Maltepe Miting Alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde miting alanında son kontrolün tamamlandığı ve grupların beklendiği görülüyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde İstanbul’daki kutlamaların adresi olan Maltepe Miting Alanında son kontroller tamamlanırken, grupların alana girişi bekleniyor. Öte yandan, miting alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde son kontrollerin tamamlandığı ve meydanın kutlamalar için hazır olduğu görülüyor.