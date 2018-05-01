1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların İstanbul’daki adresi Maltepe miting alanına gitmek isteyen gruplar yürüyüşe geçti. Sahil yolundan miting alanına doğru yürümeye başlayan grupların ellerinde Türk bayrakları ve flamalar taşıdığı görüldü. Yüzlerce kişinin dev Türk bayrakları açarak yürüdüğü anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, uzun kortejler halinde yürüyen kalabalığın dev Türk bayrakları açtığı anlar yer alıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların İstanbul’daki adresi olan Maltepe miting alanına yürüyen kalabalık havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların İstanbul’daki adresi olan Maltepe miting alanına yürüyen kalabalık havadan görüntülendi.

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