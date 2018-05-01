Maltepe miting alanında polis ile bir grup arasında gerginlik

Maltepe miting alanına giriş sırasında bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Giriş sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle arama noktalarında bir tartışma çıktı. Bunun üzerine polis bariyerleri daraltarak grubu geriye doğru çıkarttı. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından polis tekrar işçileri miting alanına almaya başladı.

Maltepe miting alanına giriş sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle arama noktalarında polis ile bir grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Maltepe miting alanına giriş sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle arama noktalarında polis ile bir grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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