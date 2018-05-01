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01 Mayıs 2018 Salı 13:20

Maltepe miting alanında toplanan kalabalık havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde İstanbul’daki kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanında toplanan kalabalık havadan görüntülendi.

Maltepe miting alanında toplanan kalabalık havadan görüntülendi
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde İstanbul’daki kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanında toplanan kalabalık havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da Maltepe miting alanında kutlamalar yapılıyor. Gruplar üç koldan meydana gelirken, kalabalık meydanı doldurdu. Miting alanındaki kalabalık ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kalabalığın meydanı doldurduğu, bazı grupların ise meydana gelmeye devam ettiği görülüyor
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