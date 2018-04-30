GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:50

Maltepe miting alanındaki 1 Mayıs çalışmaları havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul’daki adresi Maltepe miting alanında çalışmalar devam ediyor. Alana sahnenin kurulma işlemleri biterken, çalışmalar havadan görüntülendi.

Maltepe miting alanındaki 1 Mayıs çalışmaları havadan görüntülendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul’daki adresi Maltepe miting alanında çalışmalar devam ediyor. Alana sahnenin kurulma işlemleri biterken, çalışmalar havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Maltepe miting alanında hazırlıklarda sona gelindi. Hazırlıklar sırasında meydana girişlere X-Ray cihazı yerleştirilirken, bariyerleri de miting alanına konulduğu görüldü. Öte yandan mitingin yapılacağı alana sahne kurma işlemi de tamamlandı. Binlerce kişinin katılacağı kutlamaların huzur ve barış içerisinde yapılması için güvenlik önlemleri de arttırıldı.

İstanbul Valiliği kutlamalarda 26 bin 174 personelin görev alacağını belirtirken, Maltepe Miting alanındaki çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde bariyer ve X-Ray cihazlarının koyulduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca sahnenin de kurulduğu görülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku