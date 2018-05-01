Maltepe’de 1 Mayıs kutlamaları

Maltepe miting alanında kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, işçiler de güvenlik önlemleri altında alana giriş yapmaya başladı. Güvenlik önlemleri sırasında zabıta ekiplerinin de...

Maltepe miting alanında kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, işçiler de güvenlik önlemleri altında alana giriş yapmaya başladı. Güvenlik önlemleri sırasında zabıta ekiplerinin de önlem alarak, seyyar satıcıları bariyerlerin dışına çıkardıkları görüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Maltepe miting alanına işçilerin girişleri başladı. Bireysel olarak ve gruplar halinde gelen işçiler, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra alana alındı. Polisin güvenlik önlemi kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin de önlem aldığı görüldü. Motorize ekiplerle sahil yolunda dolaşan zabıta ekipleri, seyyar satıcılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri, miting alanının girişi olan sahil yolunda seyyar satıcıları uyararak bariyerlerin dışına çıkardı.