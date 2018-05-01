Maltepe’de kutlamalar başladı, kalabalık havadan görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanına grupların girmesiyle miting başladı. Mitinge katılan yüzlerce kişi ise havadan görüntüledi. Görüntülerde kalabalığın alanda yerini aldığı görülürken, miting alanı renkli görüntülere sahne oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Maltepe miting alanında yapılan kutlamalar başlarken, meydanı dolduranlar havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Maltepe miting alanında yapılan kutlamalar başlarken, meydanı dolduranlar havadan görüntülendi.

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