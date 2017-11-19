Mandalinanın ilk hasadı çocuklardan

Mandalina hasat mevsimini üç günlük şenlikle kutlayan İzmir Seferihisar’da ilk hasat çocuklar tarafından yapıldı. Mandalina bahçesinden girerek mandalina toplayan çocuklar, ardından Seferihisar Belediyesi tarafından yapılan yeni tesislerinin açılışını yaptı. Açılışta Doğukan Manço ve Adam Olacak Çocuk gösterisi büyük bir coşkuyla izlendi.

Seferihisar’da Mandalina Şenliği coşkusu ikinci günde de devam etti. 18 Kasım Cumartesi günü Seferihisarlı çocuklar tarafından mandalina toplanarak, mandalina hasadı başlatıldı. Hasada Seferihisar Çocuk Belediyesine bağlı çocuklarla birlikte vatandaşlar eşlik etti. Açılışta Doğukan Manço ve Adam Olacak Çocuk gösterisi büyük bir coşkuyla izlendi.

Çocuklar muhteşem tesise kavuştu

Seferihisar Çocuk Belediyesi bahçesi ve önündeki park tamamen çocukların eğitim, gösteri ve eğlence alanı olarak yeniden düzenlendi. Yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan tesise Barış Manço’nun adı verildi. Üç buçuk dönüm arazide yapımı tamamlanan tesis, birçok ilki de beraberinde getirecek. 4 ahşap atölye, 100 metrekarelik üstü kapalı tiyatro sahnesi, 2 kulis odası, 12 yaş grubu minik futbol ve basketbol sahası, sokak satrancı, engelli oyun parkuru, engelli salıncak, top havuzu, 3 ayrı bölgede dinlenme alanı, bünyesinde ofislerin de yer aldığı projede bir de sera yer alıyor. Tarım okulunun uygulama alanı olacak serada, öğretmenler eşliğinde çocuklara tarım dersleri verilecek. Tesiste 7 gün 24 saat güvenlik olacak, aileler çocuklarını büyük bir rahatlıkla bırakabilecek. Çocuk Belediyesinde eğitimlere katılan çocuklar, eğitimlerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilecek.

Doğukan Manço sahnede

Tesisin açılışında Seferihisar Çocuk Belediyesine kayıtlı çocukların oluşturduğu ekipler gösteriler gerçekleşti. Seferihisar Belediyesinin mandalina suyu dağıttığı etkinlikte Doğukan Manço yıllarca babası Barış Manço’nun televizyon ekranlarında yaptığı “Adam Olacak Çocuk” gösterisiyle yer aldı.

"Çok heyecanlı ve mutluyuz"

Programda konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu güzel mekanı kısıtlı imkanlarımıza rağmen, çocuklarımızın hizmetine sunmayı başardığımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Çocuk Belediyesi dünyada örneği olmayan bir uygulama. Çocuk Belediyemizi bundan dört sene önce Sofya’da UNESCO’nun yaptığı Çocuk Dostu Kentler toplantısında anlatmıştım ve çok takdir toplamıştık. Çocuk Belediyesi her okuldan 10 öğrencinin katıldığı meclisle oluşuyor. Belediyemizin müdürleri, bu meclise kendi çalışma alanlarını anlatıyor. Bu çocuklar da hangi alana ilgi duyuyorsa o müdürlükle beraber haftada bir saat o çalışmaya başlıyor. Başkanları da sandıktan gizli oylamayla seçiliyor. O da gölge bir başkan benimle beraber çalışıp, toplantılara giriyorlar. Çocuk Belediyesinin aslında birden çok faydası var. Birincisi çocuklarımız bir öz güven kazanıyor İkincisi kentle ilgili kendilerini sorumlu hissediyorlar ve katkı vermeye başlıyorlar. Üçüncüsü kendi gelecekleriyle ilgili bir altlık oluşturuyorlar. Özetle milli eğitim müfredatıyla çocuklarımızın hayatında eksik kalan bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Kültürle sanatla, sporla, sanatla. Önümüzdeki dönemde çocuk için felsefe, arkeoloji, antropoloji tüm bu alanlarla çocuklarımızı buluşturacağız. Onların geleceğe hazırlarken donanımları yüksek insanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu tesisi de bu nedenle yaptık. Seferihisar’da yaptığımız en değerli işin çocuklara yaptığımız yatırım olarak görüyoruz. Çünkü onlara yaptığımız yatırımdan daha büyük, daha değerli bir yatırım olduğunu düşünmüyoruz. Tesisimizin tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Etkinlikte, Seferihisar Çocuk Belediye Başkanı Selin Ada ve Çocuk Belediyesi Eski Başkanı Defne Kepcan da birer konuşma yaptı.

Büyük kutlama bugün



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Bugün ise büyük şenlik kutlaması saat 14.00’te başlayacak. Sevgi Yolu Eski Atatürk İlkokulu önünden başlayacak kortej yürüyüşü kapalı pazar yerine kadar devam edecek. Ardından başlayacak şenlik programında Mandalina Kral ve Kraliçesi, en iyi mandalina yetiştiricisi seçilecek. Şenlikte ünlü sanatçı Feridun Düzağaç, şarkılarını Seferihisarlılarla birlikte seslendirecek.