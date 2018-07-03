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03 Temmuz 2018 Salı 13:34

Mandanın salıncak merakı hayatına mal oldu

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası’nda çocuklar için kurulan salıncağın zincirlerine dolana manda boğularak telef oldu. Hayvanının öldüğünü gören yaşlı kadın ise asılı haldeki mandasına öylece bakakaldı.Ağaçbaşı...

Mandanın salıncak merakı hayatına mal oldu
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Giresun’un Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası’nda çocuklar için kurulan salıncağın zincirlerine dolana manda boğularak telef oldu. Hayvanının öldüğünü gören yaşlı kadın ise asılı haldeki mandasına öylece bakakaldı.

Ağaçbaşı Yaylası’nda meralarda hayvanlarını otlatan ailelerin yanlarında getirdikleri çocuklar için kurulan salıncağın olduğu alana kadar gelen manda burada boynundan salıncağın zincirlerine dolandı. Uzun süre kendisini kurtarmaya çalışan manda tüm çabalarına rağmen kurtulamayınca salıncağın zincirine dolanarak telef oldu.

Hayvanının gece geri gelmediğini fark eden sahipleri ise sabah çıktıları aramada mandanın salıncakta duran ölüsü ile karşılaştı. Mandanın sahibi Ayşe Polat isimli yaşlı kadın ise elindeki bastonuna dayanarak uzun süre hayvanının o haline bakakaldı.
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